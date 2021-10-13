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83 yeni mezun daha Discover ile çalışma hayatında

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
83 yeni mezun daha Discover ile çalışma hayatında

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı.

Vodafone'un 2008'den bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nda işe alım süreci tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor.

Vodafone'un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı'nın yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından 7 bini aşkın gencin başvurduğu programa 32 farklı üniversiteden 71 genç kabul edildi.

Aralık ayı itibarıyla 12 genç daha programa katılacak, böylelikle 83 yeni mezun çalışma hayatına katılmış olacak. Programa katılanların yüzde 60'ını kadın çalışanlar oluşturdu. Genç Discover'lar, Vodafone Türkiye'nin satış, pazarlama, teknoloji, finans, insan kaynakları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone'un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı ile tam 14 yıldır şirketimizin genç ve dinamik yüzünün en büyük temsilcilerini ağırlıyoruz. Yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone'a kazandırarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye'nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl ilk defa beceri odaklı yaklaşımla yarattığımız uzmanlık patikalarının rotasyon ve eğitimlerle zenginleştiği bir program tasarladık.

Vodafone olarak 'kendine yatırım yap, yeni fikirler üret, dene-yanıl, sorgula' diyoruz ve becerilerin gelişimine önem veriyoruz. Bu doğrultuda, ekip arkadaşlarımızın kendilerini farklı açılardan geliştirebilmesi için zaten bildiklerinin üstüne yeni bilgiler ekleyebilecekleri eğitim programları, yeniden beceri kazanma ve beceride derinleşme patikaları yaratıyoruz. Bu kapsamda, yeni mezunlarımızın da beceri kazanması için 14 patika içinde 14 farklı gelişim yolculuğu, bu yolculuk boyunca 2 farklı rotasyon ile tüm bu yolculukta onların yanındayız. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler bizim en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

Bugüne kadar 500'ü aşkın kişiyi bünyesine kattı

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı, üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı. Program kapsamında, Vodafone bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor.

Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak, hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü hem de Vodafone'u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyor.

İki yıllık çalışmalarının ardından global değerlendirme merkezinde başarılı olurlarsa Columbus Programı ile farklı bir Vodafone ülkesinde belirli süreyle görev yapabiliyorlar. Columbus Programı dışında da yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar. Vodafone, Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar 500'den fazla kişiyi bünyesine kattı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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