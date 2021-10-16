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80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Haberler | Ekonomi

80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor Genç kadın kadın girişimcinin hayali ise istiridye mantar üretiminde entegre tesis kurmak İstiridye üretimine giren kadın girişimciye Emine Erdoğan'dan tam destek Malatya'da 80 TL sermaye ile girdiği istiridye mantarı...

MALATYA (İHA) - 80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor

Genç kadın kadın girişimcinin hayali ise istiridye mantar üretiminde entegre tesis kurmak

İstiridye üretimine giren kadın girişimciye Emine Erdoğan'dan tam destek

MALATYA - Malatya'da 80 TL sermaye ile girdiği istiridye mantarı üretiminde başarılı olan genç girişimci Hayriye Duman'ın bu başarısı Halk Bankası Kadın Girişimciler Zirvesi'nde hikayesini öğrenen Emine Erdoğan'dan da büyük takdir aldı. Duman'ın tek hayali ise mantar üretiminde bir entegre tesisi kurmak.

Malatya'da yaşayan 38 yaşındaki Hayriye Duman'ın Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığının 'Genç Çiftçi Projesi' hibesiyle kurduğu 500 metrekarelik tesiste istiridye mantarı üretimi yapıyor. Hayriye Duman'ı hayallerine taşıyan süreç ise 2012 yılında başladı. O yıl bahçelerindeki kayısılarının zirai dondan dolayı yanması ile başka iş arayışlarına giren Duman, sadece bir günlüğüne gittiği ev temizliğinde kazandığı 80 TL ile internetten ilgisini çektiği istiridye mantarı üretimine girdi.

Sipariş ettiği tohumların gelmesi ile mantar üretimine ilk adımını adan Duman, daha sonra ilerleyen süreçte Tarım Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi'nden 30 bin lira hibe alınca da önce 100 metrekarelik bir tesis kurdu sonrasında ise Bahri Mahallesinde 4 odalı 400 metrekarelik bir tesise taşındı.

Şuanda 3 ayda ürettiği 6 ton istiridye mantarını Malatya'daki yerel marketlere sattığını ifade eden Hayriye Duman, hayalinin ise bir entegre tesisi kurarak yurt dışına ihracat yapmak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Halk Bankası Kadın Girişimciler Zirvesi'ne davet edildiğini ve burada sergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kendi standını gezdiğini anımsatan Duman, "14 stant vardı orada sağ olsunlar benim stantla çok ilgilendiler, sıfır atık olduğu için beğendiler. Burada ürettiğim mantarı da götürmüştüm orada tanıttım" dedi.

Hayali olan entegre tesis için mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ifade eden Duman, kendisi gibi tüm girişimci kadınlara da hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye etti. İstiridye mantarı üretimini her kadın girişimcinin yapabileceğini belirten Duman, "Ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Küçük bir odaları varsa bu işe başlayabilirler. Şuan ürettiğimiz mantarın kilosunu 20 TL'ye satıyoruz. Tabi bunun masrafları da var ama kazandırıyor. Malatya'da talep çok fazla" diye konuştu.

80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor

80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor

80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor

80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor
İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Ekonomi Haberleri
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