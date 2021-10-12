6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı yarın başlıyor

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nın 6'ncısı (6.ICEES), Türksat AŞ'nin iletişim desteğiyle ziyaretçilere yarın kapılarını açıyor.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansın bu yılki ana temaları "Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler" ve "Sismik Dirençlilik" olarak belirlendi.

Alanından dünyanın önde gelen bilim adamlarının yer alacağı sempozyumda, afet yönetimi ve risk, geoteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar yapılacak. Yurt dışından katılımcıların çevrim içi, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katılacağı konferans 15 Ekim'e kadar sürecek.

Deprem mühendisliği camiasında dünyaca tanınan birçok bilim insanı davetli konuşmacı olarak 6ICEES'e katılacak.