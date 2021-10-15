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50 bin koyun desteği verildi, hedef 1 milyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
50 bin koyun desteği verildi, hedef 1 milyon

Sivas'ta Valilik tarafından geliştirilen proje kapsamın hayvancılık yapanlara 50 bin Kangal Akkaraman koyun desteği sağlandı, hedef ise 1 milyon koyun.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Sivas'ta Valilik tarafından geliştirilen proje kapsamın hayvancılık yapanlara 50 bin Kangal Akkaraman koyun desteği sağlandı, hedef ise 1 milyon koyun.

Sivas Valiliği tarafından geliştirilen "Köyümde yaşamak için bir SÜRÜ nedenim var" projesi kapsamında hayvancılık yapanlara yönelik destekler sürüyor. Sivas valiliği tarafından titizlikle takip edilen proje ile ildeki Kangal Akkaraman koyun sayısının 1 milyona yükseltilmesi hedefleniyor. Sivas Valisi Salih Ayhan proje kapsamında bu güne kadar 497 işletmeye 65 milyon TL kredi desteği sağlanarak 50 bin Kangal Akkaraman cinsi koyun desteği verildiğini belirtti. Ayhan hedeflerinin 1 milyon koyun olduğunu hatırlattı. - SİVAS

50 bin koyun desteği verildi, hedef 1 milyon

50 bin koyun desteği verildi, hedef 1 milyon

50 bin koyun desteği verildi, hedef 1 milyon

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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