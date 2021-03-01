Ekonomi 2020 yılında yüzde 1.8 büyüdü

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılında yüzde 1.8 büyüdü.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılında yüzde 1.8 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon liraya yükseldi.

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 bin 537 lira ya da 8 bin 599 dolar olarak hesaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı