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20 mağaza personeli alınacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
20 mağaza personeli alınacak

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, şehrin farklı noktalarında şubeleri bulunan A101 marketler zinciri için 20 mağaza personeli alımı yapılacağını duyurdu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, şehrin farklı noktalarında şubeleri bulunan A101 marketler zinciri için 20 mağaza personeli alımı yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, A101 market zincirinde çalışacak 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı. İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, şehrin farklı noktalarında şubeleri bulunan A101 marketler zincirinde çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan A101 marketler zinciri İnegöl şubeleri; mağaza personeli olarak çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; en az lise mezunu, 18-35 yaş arası erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmayan 20 bay-bayan personel alımı yapılacak. Başvurular 7 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

20 mağaza personeli alınacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: 20 mağaza personeli alınacak - Haberler Ekonomi
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