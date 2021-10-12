19 Mayıs'a 'Yöresel Ürünler Pazar Yeri' kuruluyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 Mayıs'a "Yöresel Ürünler Pazar Yeri" kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
19 Mayıs'a

19 Mayıs Belediyesi "Yöresel Ürünler Pazar Yeri" projesinde çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs Belediyesi "Yöresel Ürünler Pazar Yeri" projesinde çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs Belediyesi tarafından kısa süre içinde hizmete sunulması hedeflenen ve üretici ile tüketicinin aracısız buluşacağı, 8 dükkan ve 1 büfeden oluşan yöresel ürünler ile hediyelik eşyaların satılacağı yöresel ürünler pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Üretici ve Tüketicinin aracısız buluştuğu, sadece gerçek üreticilerin bulunduğu ve ilçemizde yetişen ürünlerin satışının yapılacağı Yöresel Ürünler Pazarımızda montaj çalışmaları devam ediyor. Kurulacak olan ahşap dükkanların içerisinde ilçemizde üretilen, Engiz çileği, mantar, fındık, ceviz, kivi, Nebiyan fasulyesi, Nebiyan kestanesi, salep, meyve ve sebzeler ile süt ve süt ürünlerinin de bulunduğu yöresel ürünlerin ve hediyelik eşyaların satışının yapılmasını planlıyoruz. Satış birimlerini ziyaret eden misafirlerimiz doğal ürünleri, ilçemize özgü el emeği göz nuru sanat eserlerini ve hediyelik eşyaları da buradan temin edebilecekler" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs'a Yöresel Ürünler Pazar Yeri kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Edis Düm Tek Tek İdo Tatlıses Mustafa Keser
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 19 Mayıs'a 'Yöresel Ürünler Pazar Yeri' kuruluyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:15:30. #1.13#