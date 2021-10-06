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14'üncü Mimarlık Ödülleri sahiplerini buldu

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
14'üncü Mimarlık Ödülleri sahiplerini buldu

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından düzenlenen 14'üncü Mimarlık Ödülleri Töreni Ankara'da yapıldı.

ANKARA (AA) - Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından düzenlenen 14'üncü Mimarlık Ödülleri Töreni Ankara'da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, Mimarlık Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

TürkSMD Başkanı Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, yapı sektöründeki çalışmaların göstergelerinden sayılan mimarlık ödüllerinin, bu alanda sistem ve standartların yükselmesi ile yapı sektörünün gelişmesine katkı sağladığını bildirdi. Bu anlamda dernek olarak büyük bir görev üstlendiklerini belirten Öztürk, "Bu yıl oldukça önemli projeler yarışmaya katıldı. Adaletli şekilde en iyi projeleri seçtiğimizi düşünüyoruz. Yarışmaya katılacak proje üretmek bile bence başarıdır. Mimarlık mesleğinin gelişmesine katkı sağlayan projelerimize ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ana sponsoru Cosentino Türkiye'nin Ülke Direktörü Alper Şensan da bu tür ödüllerin sektör için önemli bir motivasyon olduğuna işaret ederek, "Yapı sektörüne değer katan birçok proje ve etkinliklere desteklerimiz devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Törende, 5 kategoride ödüller sahiplerine verildi.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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