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14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, 52 ülkeden yatırımcıyı ağırlayacak

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi
14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, 52 ülkeden yatırımcıyı ağırlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 14. Energy is Futurel (EIF) Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, çarşamba günü ziyaretçilere kapılarını açacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 14. Energy is Futurel (EIF) Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, çarşamba günü ziyaretçilere kapılarını açacak.

Antalya'da ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde Akkuyu Nükleer-Rosatom anasponsorluğunda gerçekleştirilecek fuarda, 400'den fazla stant ile yerli ve yabancı firmalar yer alacak. Çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların tartışılacağı platformun oluşturulacağı fuar, 52 ülkeden yatırımcıyı ağırlayacak.

Global Enerji Derneği Başkanı ve Domino Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük uluslararası enerji kongresi ve fuarını 14. kez organize ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Elektrik, doğal gaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini doğru kanallarla kesiştirmek ve enerjide rehber olabilmek için "enerji yatırımcı ajansı" görevi gördüklerini anlatan Dilek, "Bu yıl yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının artması için yatırımcıların daha cesur, daha öngörülü adımlar atacağını öngörüyoruz." dedi.

Dilek, Avrupa, Asya, Afrika ve özellikle Orta Doğu'da 60'a yakın ülkede 600'den fazla üye kuruluş aracılığıyla EIF katılımcı ve delegeleri için ticari destek konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

EIF Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek de enerji alanında uzun yıllardır kongre düzenlediklerini ve organizasyonların ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü söyledi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri
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