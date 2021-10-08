12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünya lojistik sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacak olan Kanal İstanbul projesini hayata geçiriyoruz. Sazlıdere köprüsü ve Halkalı Ispartakule Hızlı Tren Hattı ile yapım çalışmalarına başladığımız Kanal İstanbul projesi uluslararası ölçekte bir ulaşım ve kalkınma projesidir." dedi.

Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen özel oturumdaki konuşmasında, şura kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve yapılan toplantılara ilişkin bilgi verdi.

Hayata geçirilen yatırımlar ve planlamalarla, hedefleri bir bir yerine getirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelinde ülkemizi büyütmek, Türkiye'yi 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gerekli adımları büyük bir kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımla, ulaşım alanındaki uluslararası iş birliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini ele almak için düzenlediğimiz şuramıza, 55 farklı ülkeden çok sayıda ulaştırma bakanı ve bakan yardımcıları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile ulaşım-iletişim konularında öngörü sahibi kanaat önderleri katıldı. Dünya ölçeğinde büyük değişim sağlayacak mega ulaşım projeleri masaya yatırdık.

Kovid-19 sonrasında dünya ölçeğindeki ulaşım stratejilerini ve küresel tedarik zincirinin yeni standartlarını enine boyuna ele aldık. Ekonomi ve ulaşım koridorlarının ülkelere etkilerini tüm yönleriyle tartıştık. Gördük ki, ülkemiz adına hayata geçirdiğimiz mega projelerimiz sadece milletimizin takdirini kazanmamış, uluslararası çevreler tarafından da yakından takip ediliyor"

"Ülkemizi, hava, deniz, kara ve demir yollarının bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezi konumunda olduğunu dile getirdi.

Bu stratejik konumun yüklediği misyonla Türkiye'yi hava, deniz, kara ve demir yollarının bölgesel kesişme ve hub noktası haline getirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Bakü -Tiflis- Kars Demiryolu, İstanbul Havalimanı, Filyos Limanı gibi küresel ölçekli dev ulaşım projeleri ile ne kadar kararlı ve iddialı olduğumuzu tüm dünyaya kanıtladık.

Yine, Çanakkale Boğazı üzerinde yükselen ve Asya'yı yeniden Avrupa ile birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metre çelik ayak yüksekliği ve 2023 metre iki ayak arası açıklığıyla alanında dünyanın en büyük köprüsü olacaktır. Yapım çalışmalarımızı 18 Mart 2022'de bitirecek şekilde başarıyla sürdürüyoruz."

"Ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz"

Karaismailoğlu, dünya lojistik sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacak olan Kanal İstanbul projesini de hayata geçirdiklerine atıfta bulunarak, Sazlıdere Köprüsü ve Halkalı Ispartakule Hızlı Tren Hattı ile yapım çalışmalarına başlanan Kanal İstanbul Projesi'nin uluslararası ölçekte bir ulaşım ve kalkınma projesi olduğunu vurguladı.

12.Ulaştırma ve Haber leşme Şurası ile Kanal İstanbul'un Türkiye için olduğu kadar Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz ettiğini tüm gerçekleriyle paylaştıklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz. Haber leşme sektöründe yerli ve milliliğin ne denli önemli olduğu bilinciyle, 5G teknolojileri ile birlikte sektördeki yerli ve millilik oranlarımızı çok daha yukarıya çıkaracağız. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırarak, seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanılmasını, mobiliteyi artırmayı hedefliyoruz.

Enerji verimliliğini yükselterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, çevreye verilen zararları ve emisyonu azaltmayı amaçlıyoruz. Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da yayınladık. Eylem planı çerçevesinde, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesini hedefliyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, yine bu sayede, yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ile mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, gelecek dönemde, dijitalleşme, ?karbonsuzlaşma, otonom ulaşım ve evrensel erişim kavramlarının çokça duyulacağını belirterek, "Ayrıca, bilimsel temellere dayalı, insana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleriyle, bölgesel ve küresel bütünsel kalkınma odaklı bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye devam edeceğiz." dedi.