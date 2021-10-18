SAMSUN (İHA) - Kışlık turşular raflarda yerini aldı

SAMSUN - Kış aylarına yaklaşırken turşucular sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Taze mahsul ürünler ise raflarda yerlerini aldı.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, genellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla sonbahar aylarında hazırlanıyor. Gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen turşu, turşucularda yerini almaya başladı. Özellikle Samsun'da yaptığı 110 çeşit turşuyla dikkat çeken turşucu Zakir Tozlu, sezonun başlamasıyla halkın turşuya olan talebinin artmaya başladığını söyledi. Turşuların kilogram fiyatları ise 15 ile 30 TL arasında değişiyor. Şu sıralar ise en çok sarımsak, biber, salatalık ve domates turşuları satılıyor.

Turşu çeşitleri tamamlandı

Kış mevsimine yaklaşırken sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten Zakir Tozlu, "Malum kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artık turşu çeşitlerimizin hepsini tamamladık, yaptık. Herkesin satışına sunduk. En güzel sebzelerle, en doğal yöntemlerle yaptığımız turşuları satışa sunduk. Çeşitlerimizle geçen sene 110 çeşit turşumuz vardı. Bu sene yine yaptık. Vatandaşlarımızdan bu kış aylarında çok fazla turşu tüketmesini istiyoruz. Bağışıklık sistemi ve güçlü bir bünye için bol bol turşu tüketilmeli. Kış aylarının gelmesiyle zaten gribal enfeksiyonlar görülmeye başladı. Her zaman söylediğimiz gibi turşu ve turşu suyu çok iyi geliyor. Haftanın 3 günü mutlaka turşu tüketin diyorum. Sezonumuzun başlamasıyla birlikte halkımızın turşuya olan talebi de artmaya başladı" dedi.