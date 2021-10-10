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100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde geleneksel yöntemlerle ekilen kenevirin sökümüne başlandı.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde geleneksel yöntemlerle ekilen kenevirin sökümüne başlandı. Bu yıl 8 dekar alana kenevir eken işletmeci, 100 metrekarelik iş yerinde işlediği ürünleri Kanada, Amerika ve Avrupa'ya ihraç ediyor.

Hanönü ilçesinde 4 yıldır ekimi yapılan kenevir, bu yıl 8 dekar alana ekildi. Mart ayında ekimi yapılan kenevirin sökümüne başlandı. Sökülen kenevirler ilçede işlenerek, halı, kilim, urgan, ip, sicim, takı tasarım, ev tekstili gibi ürünler üretiliyor. Elde edilen ürünler, Kanada, Amerika ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Hanönü'nde 4 yıldır kenevir ekimi yaptığını anlatan Erdoğan Topuz, bu yıl da Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatta bulunarak, 8 dekar alana ekim yaptıklarını kaybetti. İlçede yıllar sonra kenevir ekerek bir ilki gerçekleştirdiklerine inandığını belirten Topuz, "Geçtiğimiz yıllarda 40 dönüm ve 70 dönüm alanlarda kendir (kenevir) ektik. Elimizde fazlaca ürün vardı. Bu yıl 8 dekar alana ektik. Şu anda da kendirin sökümüne başlıyoruz. Kapalı bir alan yaptığımızda inşallah 100 dönümlük alana kadar kendir ekimi yapacağız" dedi.

Keneviri küçük bir dükkanda işlediklerini söyleyen Topuz, "Ayrıca hammadde olarak ip yapıyoruz. Hayvansal ürünler, ev tekstili, sicim, urgan gibi ürünler yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonrada ihraç ediyoruz" diye konuştu.

"Çalışan sayısını 30'a çıkartmak istiyoruz"

Hanönü'nde 7 kişiye iş imkanı sunduklarını ifade eden Topuz, "Bu sayıyı 30 kişiye çıkartmayı planlıyoruz ama Türkiye'de bizim işte çalışan sayısı şu anda 100 kişidir. Kastamonu'da yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sunuyoruz. Şu anda kendirin söküm zamanı, bunlar tohumluk değil. Tohumluk olarak ektiğimiz kendiri de 2 ay sonra sökmeye başlayacağız" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

100 metrekarelik dükkanda işlenen kenevirler yurt dışına ihraç ediliyor

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