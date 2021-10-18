'10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor - Haberler Ekonomi
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"10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buluyor

AA / Cem Şan - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tasarım ve yeni ürün geliştirmenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "TOGG'umuz var; bizim gurur markamız olacak inşallah. Bu konudaki yatırımlar hızla devam ediyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tasarım ve yeni ürün geliştirmenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, " Togg'umuz var; bizim gurur markamız olacak inşallah. Bu konudaki yatırımlar hızla devam ediyor. Dolayısıyla otomotiv endüstrisi bizim ana noktalarımızdan biri olmaya devam edecek." dedi.

Turagay, OİB tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinatörlüğünde "Hareketlilik ekosisteminde çözümler" teması ile bu yıl 10'uncusu çevrim içi düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın açılışında yaptığı konuşmada, bu organizasyonun ihracat ve Türkiye'nin katma değerli üretimini artırması bakımından önemini vurguladı.

Otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Turagay, "Rakamlara bakıldığında 21 milyar doların üzerine ulaşmış durumda. Türkiye'nin en önde gelen ihracat sektörlerinin başında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın zor geçtiğini anlatan Turagay, yarı iletken çip üretiminde yaşanan sıkıntıların bir şekilde üretime ve ihracat rakamlarına da yansıdığını söyledi.

Turagay, otomotivde önde gelen fabrikalarda üretime ara verme süreçlerinin yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yaşanan sıkıntıyı bizatihi hissediyoruz. Bu bizim ihracatımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen baktığımızda Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ının üzeri Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Dolayısıyla bu da aslında bu alanda ne kadar rekabetçi olduğumuzun temel göstergesi. Otomotiv ihracatı tabii ki temel sürükleyici ihracat. Toplam otomotiv ihracatımızın yüzde 33-34'ü binek otomobilden oluşuyor ama binek otomobildeki kriz de bir şekilde bizim ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor." diye konuştu.

"TOGG bizim gurur markamız olacak"

Otomotiv endüstrisinin değişim süreci içinde olduğunu belirten Turagay, hibrit otomobillerden elektrikli otomobillere, otonom araçlardan yeni teknolojilere kadar her gün yeni keşiflerle, yeni icatlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Turagay, otomotiv sektörünün bu değişime ayak uydurması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu açıdan tasarım ve yeni ürün geliştirme, Türkiye'nin geleceği açısından çok önem arz ediyor. TOGG'umuz var; bizim gurur markamız olacak inşallah. Bu konudaki yatırımlar hızla devam ediyor. Dolayısıyla otomotiv endüstrisi bizim ana noktalarımızdan biri olmaya devam edecek. Burada çok daha rekabetçi olmak için, yeni değişen sisteme ayak uydurabilmek için biz de devlet olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda sizleri temin etmek istiyoruz. Tasarım yarışmasına katılan tasarımcı arkadaşlarımıza kuluçka merkezinde de birtakım imkanlar sağlanıyor. Tasarım yarışmasının finalistlerine, yurt dışında imkanlar sağlıyoruz. Amacımız çok belli. Türkiye'de tasarımı ve inovasyonu mümkün olduğu kadar azami seviyelere çıkarıp, katma değerli ihracatımızın payını bir şekilde artırabilmek. Bunun için sabah akşam çalışıyoruz. Bugünkü yarışmaya katılan yarışmacı arkadaşlara, tasarımcılara başarılar diliyorum. Bu tasarım ve yenilikçi ürün geliştirmelerin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileşeceğine inanıyorum. Ticarileşmesi için elimizden geleni yapacağız."

AA / Cem Şan - Ekonomi Haberleri
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