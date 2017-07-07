Ekong Bursaspor'da

Bursaspor, Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ve kulübü ile her konuda prensipte anlaşılmış olup, oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacaktır" denildi. - BURSA