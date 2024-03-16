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Ekon Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras projesi kapsamında arkeolojik çalışma sayısını artırdıklarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras projesi kapsamında arkeolojik çalışma sayısını artırdıklarını açıkladı

ekon - 3 Saat Önce
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı: Görevimizi Başarıyla Tamamladık

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı: Görevimizi Başarıyla Tamamladık

ekon - 14.03.2024
Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli?

Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli?

ekon - 14.03.2024
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedefliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedefliyor

ekon - 14.03.2024
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Akbelen Ormanı'nın Maden Sahası Olarak Kullanılmasına Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Akbelen Ormanı'nın Maden Sahası Olarak Kullanılmasına Tepki Gösterdi

ekon - 13.03.2024
Ankara'da KOBİ'lerin Yeşil Dönüşümü İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ankara'da KOBİ'lerin Yeşil Dönüşümü İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

ekon - 13.03.2024
ASO'da Eko-Üretim Dönüşüm Programı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

ASO'da Eko-Üretim Dönüşüm Programı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

ekon - 12.03.2024
Çevre ve Doğa Krizleri Konulu Eğitimde İklim Krizine Dikkat Çekildi

Çevre ve Doğa Krizleri Konulu Eğitimde İklim Krizine Dikkat Çekildi

ekon - 12.03.2024
Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu Yeniden Seçildi

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu Yeniden Seçildi

ekon - 09.03.2024
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Turizm Master Planı Hazırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Turizm Master Planı Hazırlayacak

ekon - 07.03.2024
Tüketiciler Birliği Özel Çocuklara Tüketici Hakları Eğitimi Verdi Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Deprem Tatbikatı Düzenlendi Kastamonu Üniversitesi öğrencileri buz sarkıtlarıyla dikkat çeken mağarada ders yapıyor Düzce'de öğrenciler polislik mesleğini tanıdı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri Programı Gerçekleştirildi Erzurum Faik Güngör Ortaokulu Robot Yarışmasında Büyük Başarı Elde Etti Erzincan Valiliği'ne Topluma Hizmet Projesi Ziyareti
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