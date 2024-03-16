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Ekon Haberleri
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras projesi kapsamında arkeolojik çalışma sayısını artırdıklarını açıkladı
ekon - 3 Saat Önce
Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli?
ekon - 14.03.2024
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Geminbeli Tüneli'ni yıl sonuna bitirmeyi hedefliyor
ekon - 14.03.2024
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Akbelen Ormanı'nın Maden Sahası Olarak Kullanılmasına Tepki Gösterdi
ekon - 13.03.2024