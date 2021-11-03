EKON-TEK 2021 Anadolu Üniversitesi'nde düzenleniyor

"21. Ulusal İktisat Kongresi (EKON-TEK 2021)" Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi'nde düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan kongrede iktisat alanındaki araştırmacılarla fikir alışverişinde bulunularak, teorik ve uygulamalı araştırmalarda son sonuçları tartışmak ve gelecekteki ortak iş birlikleri için bir araştırma ağı oluşturmak için bir araya gelinecek. Pandemi tedbirlerinin alındığı kongre yüz yüze ve Zoom bağlantısı ile çevrim içi bir ortamda biçimde düzenlenecek.

Davetli konuşmacı olarak alanında uzman pek çok isim kongreye katılım gösterirken araştırmacılar ve akademisyenler için EKON-TEK kapsamında Central Bank Review (ESCI, Scopus) Economics Literature (EBSCO) Econometrics Letters (Econ-Lit) Ekonomi-TEK International Econometric Review (EconLit) World Journal of Applied Economics (EconLit) Yıldız Social Science Review dergilerinde yayın olanakları da sunuluyor. Kongreye aynı zamanda başkanlık eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Hasan Kazdağlı 5 Kasım günü kongrenin açılış konuşmalarını gerçekleştirecek. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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