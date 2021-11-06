"EKON-TEK 2021" 21. Ulusal İktisat Kongresi Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu iş birliği ile "EKON-TEK" 21. Ulusal İktisat Kongresi Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Kongre'nin ilk oturumu Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da yüz yüze yapıldı. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri ve İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin de katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye Ekonomi Kurumu, uzun yıllara dayanan bir gelenekle, yıllardır EKON-TEK kapsamında uluslararası düzeyde nitelikli bildirilerin sunulduğu, duayen hocalarımızın katıldığı kaliteli çizgisini bu yıl da devam ettiriyor. Bu anlamda biz de Anadolu Üniversitesi olarak böyle güzel bir kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi Anadolu Üniversitesi olarak 24 bini örgün olmak üzere 1 milyon 200 bin öğrenci ile dünyanın en büyük üçüncü üniversitesiyiz. 40 yılı aşkın bir deneyim ile örgün ve açıktan eğitim tecrübemizi pandemi döneminde diğer üniversiteler ile de paylaştık. Halen de bin 100 tane elektronik kitabımızı YÖK havuzunda bütün üniversitelere açık bulundurarak Yükseköğretim sistemine destek vermeye devam ediyoruz. Bu güzel kongrenin akademik fikir alışverişinin bolca bulunduğu başarılı ve verimli bir kongre olmasını diliyorum."

"Türkiye Ekonomi Kurumu Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum."

Kongrede konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı özellikle Türkiye Ekonomi Kurumu'nun tarihine ilişkin önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Kazdağlı, "Türkiye Ekonomi Kurumu'nun değerli bir üyesi olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a göstermiş olduğu misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Ekonomi Kurumu Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum. 12 Aralık 1929 yılında Cumhuriyetin kurucu kadrosu tarafından kurulmuş yarı resmi bir örgüt. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk ve kurucu kadrolar Cumhuriyeti nasıl ekonomik olarak kalkındıracakları ile ilgili çalışmalara başladılar. O dönemde sermaye yok denecek kadar azdı. Ekonomik olarak nasıl kalkınırız ile ilgili dönemin iktisattan anlayan devlet yöneticilerinin bir cemiyet kurması kararı alındı. İlk yerli ve milli atılımı bizim Türkiye Ekonomi Kurumu olarak bildiğimiz Milli Tasarruf ve İktisat Cemiyeti gerçekleştirildi. Türkiye'deki ilk yerli ve milli atılım rolünü almaktan ötürü kurum olarak kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Bugün ve önümüzdeki dönemlerde de yaşanmakta olan ve yaşanacak olan sorunlarla ilgili de kendimizi sorumlu hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Kongrenin ilk gününde "Türkiye ve Dünyanın Covid ile İmtihanı, Salgın Desteklerine Dair Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Serdar Sayan, korona virüs sürecinde Türkiye ve diğer dünya ülkelerinin pandemi dönemindeki ekonomi politikaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Serdar Sayan'a Rektör Erdal tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

EKON-TEK 2021 6-7 Kasım tarihlerinde de hibrit şekilde devam edecek. - ESKİŞEHİR