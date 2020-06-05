"Ekolojik Yıkımlar Devam Etti" Ekoloji Birliği'nin Dünya Çevre Günü öncesinde yayınladığı rapora göre, salgının devam ettiği Mayıs ayında 83 ekolojik tahribat yaşandı.

Ekoloji Birliği'nin Dünya Çevre Günü öncesinde yayınladığı rapora göre, salgının devam ettiği Mayıs ayında 83 ekolojik tahribat yaşandı. Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süheyla Doğan, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, talan ve yıkımın Corona virüsü salgını sırasında da durmadığını belirtti Kaynak: DailyMotion.com