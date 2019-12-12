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Ekolojik ürünler kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaşacak

Nilüfer Belediyesi desteğiyle, kentin kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kurulan S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP), 160 dönüm araziye yerli buğday ekti.

12.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:09
Ekolojik ürünler kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaşacak

desteğiyle, kentin kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kurulan S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP), 160 dönüm araziye yerli buğday ekti. Ekolojik koşullarda üretilecek buğday unu kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaşacak.

Kaynak: Dunya.com

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