Ekolojik ürünler kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaşacak
Nilüfer Belediyesi desteğiyle, kentin kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kurulan S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP), 160 dönüm araziye yerli buğday ekti.
12.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:09
Nilüfer Belediyesi desteğiyle, kentin kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla kurulan S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP), 160 dönüm araziye yerli buğday ekti. Ekolojik koşullarda üretilecek buğday unu kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaşacak.
Kaynak: Dunya.com