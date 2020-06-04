"Ekolojik sistemin devamlılığı için arıları korumalıyız" Yanlış tarım uygulamaları, doğal bölgelerin yerleşime açılması ve bilinçsiz sanayi üretimi sebebiyle arıların yaşam alanlarının giderek azaldığını belirten Bal Gurmesi ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin tarımda kullandığı ve genel olarak "pestisist" olarak bilinen kimyasal maddeler nedeniyle toplu arı ölümlerinin arttığına tanık oluyoruz. Tükettiğimiz meyve ve sebzelerin yanı sıra dolaylı olarak birçok ürünün sofralarımıza gelmesi, bal arılarının nektar toplamak için yaptığı tozlaşma sayesinde olur. Ekolojik sistemin devamlılığı için arıları korumalıyız."

Sürdürülebilir bir yaşam için doğa konusunda tüm insanlığın ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Bal Gurmesi ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle arıların ekolojik dengedeki önemine dikkat çekti. Yanlış sanayi ve yerleşim politikalarının yanı sıra tarımda kullanılan ilaçlar sebebiyle çevresel döngünün bozulduğunu ve dünyada iklim felaketlerinin görüldüğünü ifade eden Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, son yıllarda çevresel şartlara bağlı olarak özellikle bal arısı türünde toplu ölüm vakalarının arttığını dile getirdi.

"Dünya Çevre Günü sebebiyle tekrar hatırlatmakta fayda var. Her şeyden önce ekolojik sistemin devamlılığı için arıları korumalıyız." diyen Bal Gurmesi Aksoy, "Dünyamızı bugüne kadar tespit ettiğimiz gezegenlerden ayıran en önemli özellik bir yaşam döngüsüne sahip olmasıdır. Bu yaşam döngüsünde en büyük pay arılarındır. Tükettiğimiz meyve ve sebzelerin yanı sıra dolaylı olarak birçok ürünün sofralarımıza gelmesi, bal arıların nektar toplamak için yaptığı tozlaşma sayesinde olur. Böylece doğanın döngüsü sonsuz şekilde devam eder." şeklinde konuştu.

TOPLU ÖLÜM VAKALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Son yıllarda bal arılarının yaşamının tehlikeye girdiğini hatırlatan Bal Gurmesi Aksoy, şunları söyledi: "Yanlış tarım uygulamaları, doğal bölgelerin yerleşime açılması ve bilinçsiz sanayi üretimi sebebiyle arıların yaşam alanları giderek daralıyor. Çiftçilerimizin tarımda kullandığı ve genel olarak "pestisist" olarak bilinen kimyasal maddeler nedeniyle toplu arı ölümlerinin arttığına tanık oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Trakya'da gerçekleşen toplu arı ölümleri, ayçiçeklerinin açtığı döneme denk geldi. İncelemeler sonucu arıların ölüm sebebinin neonikotinoidler olduğu raporlarla saptandı. Tarımdaki yanlış uygulamalar hem insanların hem de arıların yaşamını tehdit ediyor. Bu gibi uygulamalar sonlandırılmalı ve doğa ile uyumlu üretime geçilmeli. Çevremizi ve yaşamı ancak doğa ile uyumlu şekilde üretim yaparak koruyabiliriz."

Kaynak: Bültenler