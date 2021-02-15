Ekolojik okuryazarlık eğiticilerinin eğitim programı başladı
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Ekolojik okuryazarlık eğiticilerinin eğitim programı başladı

15.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:08
Ekolojik okuryazarlık eğiticilerinin eğitim programı başladı

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hazırlanan "Doğayı Sev Geleceğini Koru" sloganıyla ekolojik okuryazarlık eğiticilerinin eğitim programı başladı.

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hazırlanan "Doğayı Sev Geleceğini Koru" sloganıyla ekolojik okuryazarlık eğiticilerinin eğitim programı başladı.

Kayapınar Belediyesi sera ve fidanlık alanında başlayan ve 5 gün sürecek eğitimde 25 öğretmen tarafından eğitim verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, bugünün ihtiyaçlarını ve isteklerini gelecek nesillerin yaşam fırsatlarını azaltmadan, doğaya zarar vermeden karşılayabilmek, sürdürülebilir kentsel yaşamın bireylerin, toplulukların yaşamlarına olan etkilerini gösterebilmek için ekolojik okuryazarlığın yaşamı, tüketim alışkanlıklarını doğayı ilk sıraya koyarak yeniden tanımlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik önleyici faaliyetler geliştirilecek, kirlilik giderleri azaltılarak çevreye verilen zararlar giderilecek, vatandaşlarımızın duyarlılıkları arttırılacak. Doğanın döngülerinin nasıl işlediğini ve bu sistemle daha uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için neler yapabileceğimiz fikrine dayanan ekoloji okuryazarlığı konusunu Kayapınar Belediyesi personeli verecek. Çevre dostu yaşam tarzına sahip olmak için sıfır atık sisteminin gerekleri ve alt yapısı bu faaliyet ile Kayapınar ilçesindeki vatandaşlara verilecek, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları bu anlamda gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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