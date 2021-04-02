Ekolojik Kreş'ten Otizm Farkındalık etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekolojik Kreş'ten Otizm Farkındalık etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ekolojik Kreş'ten Otizm Farkındalık etkinliği

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğretmenleri, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenledikleri etkinlikte otizme dikkat çekti.

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğretmenleri, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenledikleri etkinlikte otizme dikkat çekti. Mavi giyinip mavi maske takan, okul bahçesinde bulunan ağaçlara mavi kuş, kelebek ve balonlarla süsleyen öğretmenler, yine farkındalık için mavi balon uçurdu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Haydi Antalya Maviler Uçuşsun, Farkındalık Oluşsun" sloganıyla 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Mavi giy, mavi maske tak, mavi balon uçur, mavi kuş ve kelek yap etkinliğine katılan Döşemealtı Belediyesi Ekolojik kreş öğretmenleri, Otizmin bilinen bir nedeni yada tedavisi olmadığını söyleyerek, "Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeniyiz. Otizm bir hastalık değil farkındalıktır" diye konuştu.

Antalya'nın ilk Türkiye'de ise örnek gösterilen Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğretmenleri, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri kapsamında mavi giysiler giyip mavi maske taktı. Otizm dikkat çekmek için okul bahçesinde bulunan ağaçlara mavi kuş ve kelebekler asan öğretmenler mavi balon uçurdu. Otizmin tek çaresinin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu belirten Ekolojik Kreş eğitmenleri, "Sadece bir gün değil her gün otizmin ve eğitiminin farkındayız" açıklamalarında bulundular. - ANTALYA

Ekolojik Kreş'ten Otizm Farkındalık etkinliği
Ekolojik Kreş'ten Otizm Farkındalık etkinliği
Ekolojik Kreş'ten Otizm Farkındalık etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ekolojik Kreş'ten Otizm Farkındalık etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:28:58. #1.14#
title