Ekolojik Kreş'te Otizm Farkındalık etkinliği

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğretmenleri, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenledikleri etkinlikte otizme dikkat çekti.

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğretmenleri, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenledikleri etkinlikte otizme dikkat çekti. Mavi giyinip mavi maske takan, okul bahçesinde bulunan ağaçlara mavi kuş, kelebek ve balonlarla süsleyen öğretmenler, yine farkındalık için mavi balon uçurdu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Haydi Antalya Maviler Uçuşsun, Farkındalık Oluşsun" sloganıyla 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Mavi giy, mavi maske tak, mavi balon uçur, mavi kuş ve kelek yap etkinliği gerçekleştirildi. Döşemealtı Belediyesi Ekolojik kreş öğretmenleri, Otizmin bilinen bir nedeni yada tedavisi olmadığını söyleyerek, otizm bir hastalık değil farkındalık olduğunun altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı