Ekolojik Kreş'te Diş Sağlığı Taraması

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşin miniklerine Ağız ve Diş sağlığı eğitimi verilip diş taraması yapıldı.

Döşemealtı Belediyesi'nde görevli Diş Hekimi Şenel Günal İltaş ile Diş Hekimi Kadir Şahinkaya Ekolojik Kreş öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Kreş sinema salonunda düzenli ve dengeli beslenmenin faydaları ile diş fırçalamanın öneminin anlatıldığı eğitimi dinleyen minikler sonra sınıflarında diş taramasından geçti.

Taramanın ardından çocukların ailelerine ulaştırılmak üzere diş hekimi görüşleri yazılı diş taraması sonuç reçetesi düzenlendi. Kreş öğrencilerine Döşemealtı Belediyesi tarafından hazırlatılan kalemlik içerisinde diş fırçası ve macunu hediye edildi. - ANTALYA