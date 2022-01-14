Ekolojik Bina'da "Enerji Verimliliği" çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekolojik Bina'da "Enerji Verimliliği" çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi

Ekolojik Bina'da
Bültenler - Haberler | Güncel

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı Ekolojik Bina'da Enerji Tasarrufu Haftası münasebetiyle Enerji Verimliliği konulu etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda profesyonel eğitmenler eşliğinde 250 öğrenci için ''İklim Krizi ve Enerji'' konulu 5 farklı seminer verildi, workshoplar yapıldı. Eğitimlerde bireysel ekolojik ayak izinin nasıl azaltılabileceği, fosil yakıtların iklim değişikliğine katkısı ve enerji verimliliğin önemi gibi ana başlıklar ele alındı.

Katılım sağlayan öğrenciler, Ekolojik Bina'da düzenlenen etkinlikler sayesinde dünyayı daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını ve çevreye karşı sorumluluklarının önemini unutmayacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan Ekolojik Bina ve Ekolojik Atölye İklim Değişikliği ile kentsel mücadelede çocukların ve gençlerin bilinçlenmesi için "Sürdürülebilir Yaşam ve Tasarruf Odaklı" çalışmalar aralıksız devam ediyor.

AVUKATLIK BÜROSU'NDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK: BEYNİMDE ŞİMŞEKLER ÇAKTI SONRASINI HATIRLAMIYORUM

AVUKATLIK BÜROSU'NDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK: BEYNİMDE ŞİMŞEKLER ÇAKTI SONRASINI HATIRLAMIYORUM

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title