Ekol Yunanistan 2017'de Ciroyu Yüzde 25 Artırmayı Hedefliyor

Ekol Yunanistan, kuruluşunun beşinci yılında ciroyu yüzde 25 artışla 15 milyon euronun üzerine yükseltmeyi hedefliyor. Ekol'ün Yunanistan pazarına bugüne kadar yaptığı yatırım miktarı ise 5 milyon Euro'ya yaklaştı.



Ekol Yunanistan'ın faaliyete geçtiği 2012 yılından bu yana cirosunu her yıl yüzde 25 oranında artırdığına dikkat çeken Ekol Yunanistan Ülke Müdürü Dimitris Batakis, Lavrio Limanı'ndaki tesisleri geliştirmek için 2 milyon Euro'dan fazla yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.



Yakın bir gelecekte düğmeye basacakları 1 milyon Euro değerindeki proje kapsamında, Yunanistan'da ulusal dağıtım için Ekol'ün kendi filosunu oluşturmayı düşündüklerini anlatan Batakis, "Yunanistan'da 10. yılımızı kutlarken yaptığımız toplam yatırım, ülkedeki mevcudiyetimize eşdeğer olacak" dedi.



Batakis, Ekol Yunanistan'ın, Avrupa'da karşılıklı olarak 15'ten fazla varış noktasına ağırlıklı karayolu taşımacılığıyla 48 ile 72 saat arasında değişen kısa sürelerde ulaşım sağlayarak, Yunan girişimcilerin rekabet gücünün artmasına katkı sağladığına dikkat çekti. (Fotoğraflı) - İstanbul