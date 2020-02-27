: Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının ardından

27.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:03

TFF 1. Ligin 24. haftasında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1- berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Enteresan bir şekilde beraberlik serisi devam ediyor. Ne kazanabiliyoruz. Ne kaybediyoruz. Ortada hep böyle açı çekerek, sıkıntı çekerek devam ediyoruz." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelemeyip berabere kalmalarının artık klasikleşmiş bir hal aldığını ifade etti.

Kazanmaya çok ihtiyaçları olduğunu belirten Özköylü, "Yani kazanmayı çok istediğimiz ve çok ihtiyacımız olan bir maçtı. Oyunculara İstanbulspor maçından sonra yaptığımız ilk çalışmalarda özellikle söylediğim şey ilk 20 dakikalık sürecin maçın kazanılacak en önemli bölümü olduğuydu. Burada iyi başlamak, diriyken, güçlüyken, önde yapacağımız baskı, önde tutacağımız top, yaratacağımız pozisyonlar, atacağımız bir gol, öne geçmek bizim açımızdan maçın seyrini daha iyi hale getirebilirdi. Bunu çok konuştuk, çok istedik. Ama sanki tam tersi oldu." diye konuştu.

Özköylü, karşılaşmanın ilk 3 dakikasında 2 tane pozisyon vererek ardından da gol yediklerini anlatarak, "Kötü başlangıç yaptık. Bu bizi maç içerisinde daha da sıkıntıya soktu. Geriye düştük. Sonrasında toparlamaya çalıştık. İlk yarı çok istediğimiz gibi olmadı. Ama yine de birkaç tane pozisyonumuz vardı. İkinci yarı oyuncu değişikliğinden sonra daha iyi oynamaya başladık. Daha fazla hücum yaptık, daha fazla pozisyon üretmeye başladık, rakip kalede daha fazla yer aldık." ifadesini kullandı.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un Ümraniyespor ve Giresunspor ile oynadığı son iki deplasmandan da galibiyetle döndüğünü de anımsatan Özköylü, "Özellikle deplasman ve kontratak futbolunu çok iyi oynayabilen, önde çok etkili oyuncuları olan bir takım. Öyle olunca arkada zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Golü attık. İkinci gol için fırsatlar bulduk. Ama maalesef ikinciyi atamadık. Enteresan bir şekilde beraberlik serisi devam ediyor. Ne kazanabiliyoruz. Ne kaybediyoruz. Ortada hep böyle açı çekerek, sıkıntı çekerek devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Özköylü, kendileri açısından kırılma maçı olabilecek bir karşılaşmayı istedikleri gibi bitiremediklerini de sözlerine ekleyerek, şunları ifade etti:

"Bu maç bizim için gerçekten çok önemliydi Kırılma maçı olabilirdi. İlk 15 dakika haricinde iyi oynadığımızı ve mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kazanmayı hak edecek bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Ama olmadı. Üzgünüm. İnancımızı kaybetmememiz lazım. Bizim iyi bir takımımız var. Ama maalesef sonuç alma noktasında istediğimizi yapamıyoruz. Önümüzde 10 maç var ve arada 3 puan var. Bir şekilde rakiplerimizle yarışımız devam edecek. Bunu devam ettirmek zorundayız. İnşallah bundan sonraki süreç beklediğimizden daha da iyi olur. İstediğimiz galibiyetleri ve sonuçları alabiliriz."

-Ekol Hastanesi Balıkesirspor cephesi

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek ise, her iki takım içinde zor bir maç olduğunu dile getirdi.

Güzel bir karşılaşma ortaya koyduklarını belirten Şimşek, "Biz öne geçtik. Maçı galip bitirebilirdik. Özellikle ilk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ikinci yarı 1-0'ın verdiği avantajla skoru korumak için biraz geri çekildik. Bunu futbolculara söylememize rağmen skoru korumak için geri çekildiler." diye konuştu.

Şimşek, Boluspor'un skoru 1-1- yaptıktan sonra kendilerini yenme adına iyi pozisyonlara girdiklerini de ifade ederek, "Boluspor bizi yenebilirdi de. İyi pozisyonlar yakaladı. Biz de kontra pozisyonlar yakaladık. Ben maçtan önce oyuncularıma puan veya puanlar alarak döneceğimizi söylemiştim. 1 puan aldık. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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