Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü: 2-2

02.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:42

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarEKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR : Atilla Özmen, Sezer Özmen , Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede), Serdar Güncü, Aly Malle, Kethevoama (Dk. 90 Cenk Güvenç), OtooKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Cihan Can, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydın, Dialiba, Burak Aydın (Dk. 82 Süleyman Olgun), Cem Ekinci (Dk. 70 Mendy), İshak Çakmak, Madinda (Dk. 73 Uğur Utlu), KoneGOLLER: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor ), Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Hodzic, Serdar Güncü, Mrsic, Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Kone, İshak Çakmak, Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 54'üncü dakikada Malle ve 75'inci dakikada Sezer Özmen atarken, deplasman ekibinin golleri ise 69'uncu dakikada Samet Akaydın ve 79'uncu dakikada Dialiba'dan geldi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA