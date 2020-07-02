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Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük: 0-5

STAT: Balıkesir AtatürkHAKEMLER: Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen BaltacıEKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic - Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 56 Otoo), Malle, Andusic (Dk. 56 Serdar Güncü), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 70 Kaan Kayalı), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük: 0-5
02.07.2020 22:37 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:41

STAT:  Balıkesir Atatürk

HAKEMLER:  Burak Şeker, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR:  Vukovic - Berat Aydoğdu, Abdülkadir Kayalı (Dk. 56 Otoo), Malle, Andusic (Dk. 56 Serdar Güncü), Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 70 Kaan Kayalı), Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 89 Emirhan Çakır), Ezeh (Dk. 70 Celal Emir Dede)FATİH KARAGÜMRÜK:  Aykut Özer - Alparslan Erdem (Dk. 71 Bülent Cevahir), Attamah, Darri (Dk. 71 Muhammet Egemen Pehlivan), Zeki Yıldırım (Dk. 78 Barış Başdaş), Sobiech, Ndao, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek (Dk. 45 Koray Altınay), Yalçın Ayhan (Dk. 78 Efe Tatlı), SaboGOLLER:  Dk. 48 - Dk. 60 Sabo, Dk. 52 - Dk. 75 Sobiech, Dk. 54 Darri (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Andusic, Şaban Özdeş (Yardımcı antrenör) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor) - Efe Tatlı (Fatih Karagümrük)

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0'lık skorla geçti.


Kaynak: DHA

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