Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Ekol Göz Menemenspor maçının ardından
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Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Ekol Göz Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, pandemi nedeniyle verilen aradan sonra oynanan karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirtti.

20.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:47

TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, pandemi nedeniyle verilen aradan sonra oynanan karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirtti.

Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası böyle bir maç oynamanın iki takım açısından da kolay olmadığını dile getirdi.

Her iki takımın oyuncularını da kutlayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Uzun bir süreden sonra bu şekilde mücadele etmek alkışa değerdi. Güzel bir ortam oldu. Bizim açımızdan yenilmemiz hoş değildi. İçeride oynadığımız son 4 maçın 3'ünü kaybettik. Maça çok kötü başlamadık. 5-6 tane duran top kazandık ancak bunların hiçbirini değerlendiremedik. Maçın hakkı beraberlikti ama rakibimiz galip geldi. Onları tebrik ediyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum, bizi hoş görsünler. Hem sıcak hava hem de pandemi bizi oldukça etkiledi. Önümüzdeki maçlarda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz."

Mutlu: "Kazandığımız için mutluyuz"

Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, maçın çok zor geçtiğini vurguladı.

Mutlu, zorlu bir maç olduğunu anlatarak, "İki takım da iyi mücadele etti. Neticede kazanan biz olduk. İyi çalışmış, iyi hazırlanmıştık. Bizim takım maç bitene kadar mücadeleyi bırakmıyor. En azından sakatlık da olmadı. Kazasız belasız bitirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonrası için Balıkesirspor'a başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Ekol Göz Menemenspor maçının ardından

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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