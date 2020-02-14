: Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor

14.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:24

Kırmızı-beyazlı ekip teknik direktör Yusuf Şimşek nezaretinde yaptığı antrenman kısa bir koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Balıkesirspor, daha sonra çift kale yaparak İstanbulspor maçını çalıştı.

Antrenman öncesi AA muhabirine konuşan Ekol Hastanesi Balıkesirspor teknik direktörü Yusuf Şimşek; "Önümüzde çok zor bir İstanbulspor maçı var. Deplasmanda fena oynamayan bir takım. Beraberlikleri dada çok olan bir takım. Bizde rakiple ilgili analizlerimizi ona göre yaptık. Kendimizin nasıl oynayacağını oyuncu kardeşlerimize anlattık ve çalıştık. İnşallah hafta sonu geçen hafta olduğu gibi yüzü gülen taraf ve 3 puanı alan taraf biz oluruz. Kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir oyun seyrettirerek dediğim gibi 3 puana sahip olmak isteriz" dedi.

"Bu maçı boş geçmezsem iyi olur"

Öte yandan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un genç golcüsü Rahmi Anıl Başaran, antrenman öncesi yaptığı açıklamada İstanbulspor karşılaşmasında da gol atmak isteğini ve 3 puanı takım olarak taraftarlara hediye etmek istediklerini söyledi. Başaran; "Şuan takım olarak ve kendi adıma iyi çalışıyoruz. Geçen hafta Ümraniye maçından galibiyetle ayrıldık. Bu maçta da galip gelmek istiyoruz taraftarımızın önünde. Bende gol atarsan, bu maçı boş geçmezsem iyi olur diye düşünüyorum. Olabildiğince iyi oynayıp 3 puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan golcü Başaran, ağabey-kardeş ortamı içinde iyi bir takım ortamı sağladıklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in en golcüleri arasına 19 yaşında adını yazdıran Rahmi Anıl takımının kazandığı 28 puanın 16'sına doğrudan katkı verdi. Balıkesirspor, Rahmi Anıl Başaran'ın gol attığı karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Kaynak: AA

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