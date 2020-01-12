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Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da asbaşkanlar Umut Kırtıl ve Mert Diker istifa etti.

12.01.2020 02:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:04
Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da asbaşkanlar Umut Kırtıl ve Mert Diker istifa etti.

Kulübün hesabından yapılan açıklamada, Umut Kırtıl ve Mert Diker'in istifa dilekçelerini Balıkesirspor Kulübü Başkanı 'ya sunduğu belirtildi.

Yöneticilerin istifalarının kabul edildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Göreve başladığımız günden bu zamana kadar yaptıkları fedakarca çalışmalarına, maddi, manevi katkılarına ve bütün hizmetlerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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