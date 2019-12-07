Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0
STAT: VefaHAKEMLER: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal AlpayFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Darri (Dk. 64 Sosseh), Emeghara (Dk.
07.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:24
STAT: VefaHAKEMLER: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal AlpayFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Darri (Dk. 64 Sosseh), Emeghara (Dk. 63 Ramazan Civelek)EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Sezer Özmen, Kethevoama (Dk. 72 Otoo), Halil Çolak (Dk. 88 Anıl Taşdemir), Hodzic, Mrsic (Dk. 90+2 Cenk Güvenç)SARI KARTLAR: Mervan Çelik (Fatih Karagümrük) - Okan Alkan, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor) TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük, sahasında konuk ettiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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