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Ekol Göz Menemenspor, Ömer Şahbaş'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Görelespor'dan Ömer Şahbaş'ı transfer etti.

07.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:48
Ekol Göz Menemenspor, Ömer Şahbaş'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Görelespor'dan Ömer Şahbaş'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Şahbaş'la 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Damlaspor'da başlayan Ömer Şahbaş, Zeytinburnu Zaferspor, 1955 Batman Belediyespor ve son olarak Görelespor'da forma giydi.

Türkiye Kupası'nda 5, BAL'da ise 62 maça çıkan genç oyuncu, bu müsabakalarda 3 gole imza attı.

Kaynak: AA
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