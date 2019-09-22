Ekol göz menemenspor maçının ardından

22.09.2019 19:22

TFF 1'inci Lig'in 5'nci haftasında Eskişehirspor kendi evinde Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yenerken, iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.Eskişehirspor'un başındaki ilk maçında galibiyet alan teknik direktör Coşkun Demirbakan, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Takımın henüz yetersiz olmasına karşın güçlü bir potansiyeli olduğunu ifade eden Demirbakan, "Maç öncesinde kaybedendilen 4 maçta puanlar var. Bir de oyun olarak eksikler vardı. Biz teklif geldiğinde sorumluluktan kaçmadık, doğum yerim Eskişehir, futbol oynadığım ve hocalık yaptığım şehir burası. Kayıtsız kalamazdım, sorumluluk almam lazımdı. Yardımcı olmaya geldik ve inşallah başarırız. Bunlar birer kazanım galibiyeti. Ben en sonuna bakarım. Önemli olan başarmak, kazanmak değil. Daha yetersiz durumdayız, eksiklerimiz var. Hemen 3-5 günde olacak iş değil" dedi.Türk teknik direktörlere yabancılar kadar zaman verilmediğini kaydeden Demirbakan, alman teknik adam Jupp Derwall'i örnek göstererek şunları söyledi: "Derwall'i geldiğinde 3 sene istemişti, bizde onların istediği şeyi 2 hafta da yapmak zorunda kalıyoruz. Transferde yok, Türk hocalar olarak dezavantajlarımız da var. Alınan kötü neticelerden dolayı oyunculara bir negatif durum var. Şimdi biz bunu pozitif hale getireceğiz. Takım kadrosunun potansiyeli var, ortaya çıkmayan bir gücü var. Yapmamız gereken şimdiye kadar konulamayan bu gücü harekete geçirmek. Futbolcularıma teşekkür ederim, iyi adapte oldular. Şimdilik bu kadarını yapabildi, ileri daha iyi olacağız. Rakibimiz biraz sert oynadı. Birkaç futbolcumuzun darbe sakatlıkları var. Kadro olarak geniş bir kadromuz var. Şehrin de el atmasıyla daha iyi hale gelecek bu takım."Menemenspor Teknik Direktörü Mehmet Nuri Adıgüzel ise Eskişehirspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti. Önde kaptırdıkları topların kendi kalelerinde büyük tehlikelere neden olduğunu ifade eden Adıgüzel, "İki takımda ilk yarı temkinli oynadı. Dolayısıyla ilk yarı sıfır, sıfır berabere bitti. İki takımda denemelerde bulundu. Birer ikişer pozisyon buldular. Maç pozisyon açısından cılız geçti. İki takımda gol atmaya muvaffak olamadı. İkinci yarı biraz bizim, önde kaptırdığımız toplarla, rakibin hızlı forveti birinci golü buldu. Birinci golden sonra denge sağlamaya çalışalım derken, bir top daha kaptırdık ve ikinci golü de buldular. Dolayısıyla takım biraz o anlamda demoralize oldu. Zaten biz öne çıkmaya çalıştık ve top kaptırdık. Bloklar arasındaki denge top kaptırdığımızda bozuldu. Bunu Eskişehirspor forveti iyi değerlendirdi. Gördüğünüz gibi 3-02lık skorla maçı kazandılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Eskişehirspor çok büyük bir camia, Türk futboluna çok büyük hizmetleri var. Aslında onlarında durumları çok iyi değil, İdari anlamda geçmişte yapılan şeylerle ilgili. Puanların silinmesi herkesi üzüyor. Eskişehirspor büyük bir camia, bugün kazandılar kendilerini kutluyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Nuri Adıgüzel'in açıklaması

Coşkun Demirbakan'ın açıklaması

Kaynak: DHA