Ekol Göz Menemenspor'da Laleci dönemi

24.09.2019 18:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörlüğüne Cenk Laleci getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzun yıllar takımla çalışan Laleci'ni yeni dönemde teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.

1993-2010 yıllarında Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Laleci, 2012-2018 yıllarında yardımcı antrenör olarak görev yapmış, bu sezonun başında ise sportif direktörlüğe getirilmişti.

Kaynak: AA