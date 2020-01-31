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Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Arnavutluk'un Laçi takımında forma giyen David Domgjoni'yi renklerine bağladı.

31.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:00
Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, 'un Laçi takımında forma giyen David Domgjoni'yi renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklama göre, 22 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Domgjoni ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.


Futbola Shkendija'nın altyapısında başlayan Domgjoni, sonrasında ülkesinin KF Tirana, Kastrioti, Liria ve Laçi takımlarında oynadı.

Kaynak: AA
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