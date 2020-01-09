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Ekol Göz Menemenspor: 3-1

Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Antalya'da devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.

09.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:27
Ekol Göz Menemenspor: 3-1

Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Antalya'da devam eden Kulübü, ilk hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.

Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gaziantep ekibine galibiyeti getiren golleri Güray Vural, Kenan Özer ve Rahman Chibsah kaydetti. Karşılaşmayı Gaziantep Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Gürkan Tural ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy da statta izledi.


Kaynak: DHA
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