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Ekol Göz Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, kadrosundaki futbolcular Galip Güzel ve Semih Ceylan'la yollarını ayırdı.

26.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:52
Ekol Göz Menemenspor, 2 futbolcuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, kadrosundaki futbolcular Galip Güzel ve 'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Galip Güzel ve Semih Ceylan'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Futbolculara teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki futbol hayatlarında başarı dilendi.

2017-2018'den bu yana Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Semih Ceylan ve sezon başı takıma transfer olan Galip Güzel, bu sezon 5'er lig müsabakasında forma giydi.

Kaynak: AA
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