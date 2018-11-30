Ekodosd'dan Uyarı; "Her Mantar Yenmez"

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, doğada beş bin çeşit mantar bulunduğunu, bunlardan hepsinin yenmeyeceği uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.

Bilinçsizce toplanan mantarlardan meydana gelen zehirlenmelere dikkat çeken Sürücü, "Çoğu zaman gazetelerde "Kuzu etini değişmem" dediği mantarları toplayıp ailesiyle birlikte yedikten sonra, aile fertlerini kaybeden adam "her zaman toplayıp yediğimiz mantardı bunlar, nasıl oldu anlamadım" gibi haberlerle sık sık karşılaşırız. Yeryüzünde yaklaşık 5000 mantar türü bulunduğu bilinmektedir. Bu mantar türlerinden zehirli olanların sayısı yüzü geçmez. Özellikle sonbahar aylarında bilinçsizce toplamalardan meydana gelen bu zehirlenmeler, iklim şartlarının mantarlar için uygun olduğu yıllarda daha da yoğun olarak ortaya çıkmakta ve bazıları da ölümle sonuçlanmaktadır. Yağışların bol olduğu sonbahar ve ilkbahar gibi mevsimlerle birlikte mantarlar toplanarak yenmekte ve birçok zehirlenme ve üzücü olaylarla da karşılaşılmaktadır. İstenmeyen bu olayların nedeni, mantar konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan insanların bilinçsizce toplayıp yemeleridir. Halk arasında da mantar konusunda bilinen pek çok yanlış bilgi dolaşmaktadır. Bilimle bağdaşmayan bu bilgiler sonucunda, zehirlemez sanılan mantarları yiyenlerin sonu ne yazık ki üzücü olmaktadır. Bitki çeşitliliği ve iklim koşulları nedeniyle farklı ortamlarda yetişen doğal mantarlar, özellikle kırsal kesim insanlarınca toplanmakta ve kentlerin semt pazarlarında satılmaktadır. Mantarların birçoğu birbirine çok benzediğinden doğada her çıkan mantar toplanmamalıdır. Bu konuda uzmanlaşan mantar toplayıcıları bile çoğu zaman zehirli mantarları tanıyamadıklarını söylemişlerdir. Örneğin; önemli mantar türlerinden olan kuzugöbeği mantarı hem yenilebilen hem de ekonomik değeri yüksek olan bir mantar türüdür. Genellikle ormanlarda küçük guruplar halinde ya da tek olarak bulunurlar. Ancak zehirli bir tür olan yalancı kuzu göbeğiyle çoğunlukla karıştırılır ve yalancı türü yiyen kişilerde zehirlenme vakaları görülür. Vatandaşların kulaktan dolma inanışlara rağbet göstermemeleri, bilmedikleri mantarları yememeleri kendi sağlıkları açısından çok önemlidir. Tam olarak mantar bilgisi olmayan kişiler mantar toplamamalı, pazarlarda satılan mantarlara dikkat edilmeli, bilinçsizce yapılacak bir hatanın hayatınıza mal olacağı bilinmelidir" dedi. - AYDIN