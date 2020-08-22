EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren: Keşiflerimiz gurur ve mutluluk kaynağımızdır Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna müjde olarak duyurulan doğalgaz rezervinin keşfi ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna müjde olarak duyurulan doğalgaz rezervinin keşfi ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfinin ülkemize kutlu bir müjde olduğunu ifade eden EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alan Tuna-1 (Sakarya Gaz Sahası) kuyusunda yapılan sondaj çalışmaları neticesinde, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedilmiş olmasının onurunu yaşamaktayız. Doğalgazda yüzde 98,9 dışa bağımlı olan bir ülke olarak, bu keşfin tam anlamıyla üretime geçmesiyle Türkiye, kalkınmasında ve her alanda ilerleme yolunda büyük katkılar elde edecektir" dedi.

Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırmalara devam eden gemilerimizden de müjdeli haberleri beklediklerini söyleyen Hikmet Eren, "Türkiye'nin enerji alanında attığı bu önemli adımın milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de keşiflerde emeği geçen herkese, gemilerimizde çalışan tüm mürettebatlara şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA