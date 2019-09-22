Eko Şov, Dünya Temizlik Günü'nde sahne aldı

22.09.2019 14:59

Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, Dünya Temizlik Günü'nde şarkılarını temiz ve sağlıklı bir çevrenin önemine dikkat çekmek için söyledi.



Hayata geçirdiği çevreci projelerle takdir toplayan Tepebaşı Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında da Şeker Mahallesi'nde bulunan Emin Bektöre Deneyimli Kafe önünde bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Eskişehir Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI Eskişehir), Eskişehir Toplum Sanat Derneği (ETOS), Eskişehir Gordion Rotary Kulübü ve Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneğinin temsilcileri ve gönüllüleri katıldı. Etkinlik, gönüllülerin bölgede bulunan parklarda ve sokaklarda bulunan atıkları toplaması ve bilgilendirme broşürlerini dağıtmasıyla başladı. Gönüllüler yaklaşık 3 saat içerisinde 3 ton atık topladı. Daha sonra etkinlik, Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu'nun konseri ile devam etti.



Etkinlikte bir konuşma yapan Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Alev Kulaç, çevre temizliğinin önemli olduğunu ve temiz çevrenin korunması gerektiğini belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak aylık 10 bin ton atık topluyoruz. Fakat sadece atık toplamak ve temizlik yetmiyor. Temiz çevreyi korumak da gerekiyor. Bugün de bu etkinlikle güzel ve anlamlı mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca etkinliğimize katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Sırayla birer konuşma yapan diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise, çevreye atılan gelişi güzel atıkların doğada yüzlerce hatta binlerce yılda yok olduğuna dikkat çekerek, herkesi çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.



Öte yandan Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çöp çıkarma saatlerinin her gün 19.00-23.00 arası olduğunu belirterek, ortak yaşam alanları olan sokaklara ve parklara çöp atılmaması ve çöpleri geri dönüşüm için ayrıştırılması konularında vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA