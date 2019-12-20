Eko-Okullar'da yeni dönemin ilk toplantısı

20.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:35

Tepebaşı Belediyesinin destekçisi ve paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi'nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.



Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, projeyi yürüten anaokulları, ilkokullar ve ortaokulların idarecileri, koordinatör öğretmenleri, il koordinatörü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları katıldı. Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem toplantının açılış konuşmasında "Eko-Okullar Projesi Türkiye genelinde bin 142 okulda, Eskişehir'de ise 42 okulda yürütülmektedir. Halen 26 okulumuzda uluslararası çevre ödülü olan Yeşil Bayrak dalgalanmaktadır. Projenin yürütüldüğü okullarda; atıkların geri kazanımı, küresel ısınma, su, biyolojik çeşitlilik, enerji tasarrufu, sağlıklı beslenme gibi konularda eğitimler yürütülmektedir. Okullar olarak ortak faaliyetlerimiz Çevre Çocuk Meclisi, Ormanda Bir Gün Doğa Eğitimi, fidan dikimi, Çevre Haftası kutlamaları, Eko-Okullar şenliklerimiz yer almaktadır. Okul içinde ve okul dışında çevre duyarlılığı ve bilincini artıran etkinliklerimiz ile iz bırakıyor olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 2018-2019 faaliyet dönemimizde sosyal sorumluluk projesi olarak LÖSEV Eskişehir Temsilciliği ile ortak çalışmalar yürüterek okullarımızda lösemi hastalığı konusunda bilinçlenme ve farkındalık eğitimlerinin yanı sıra gıda ve hijyen maddeleri kampanyaları düzenledik. Birçok etkinliğimizi ortak olarak yürütüyor olmamız, Türkiye'de özgün adıyla 'Çevre Çocuk Meclisi' çalıştaylarına ve diğer etkinliklerimizde Tepebaşı Belediyesi'nin 1999 yılından bu yana kesintisiz destek vermesi bizleri diğer illerden ayıran güçlü yanımızdır. Eskişehir'in çevreye olan duyarlılık ve bilinç açısından en ileride olan illerin başına gelmesinde uzun yıllardır yürüttüğümüz Eko-Okullar Projesiyle çevre bilinci ve farkındalığını artırdığımız yüzlerce okul idarecisi, öğretmen, on binlerce öğrenci ve velilerimizin emekleri çok büyüktür" ifadelerini kullandı.



İl Koordinatörü Nadir Erdem, Eko-Okullar Projesine bu sene yeni başlayan okulları tanıttıktan sonra 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Eskişehir Eko-Okullarının ortak faaliyet programı hakkında bilgilendirmede bulundu ve Eko-Okullar 'Çevre Çocuk Meclisi' 11'inci Dönem Çalıştayını bu yıl gerçekleştireceklerini belirtti.



Toplantıda Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri de Eko-Okullar Projesi'ne 1999 yılından buyana aktif destek veren tek belediyenin Tepebaşı Belediyesi olduğunu belirerek Tepebaşı Belediyesinin çevre sorunlarının çözümü için gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Müdürlük yetkilileri Karbon Ayak İzi Projesi, Yağmur Suyu Hasadı, güneş enerjisinden elektrik üretimi, Su Sporları Merkezi'nin çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bina olması, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi gibi çevre odaklı çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundu.



Katılımcılar ayrıca Yeryüzü Ekoloji Okulu'nu yerinde inceleyerek bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA