Eko-Etiket' İhracatta Avantaj Sağlayacak

Çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapılmasına olanak tanıyacak "Eko-Etiket Sistemi", üreticilerin hem ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine de sağlayacak.

Eko-Etiket' İhracatta Avantaj Sağlayacak

Çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapılmasına olanak tanıyacak "Eko-Etiket Sistemi", üreticilerin hem ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine de sağlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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