Eko-Etiket' İhracatta Avantaj Sağlayacak
Çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapılmasına olanak tanıyacak "Eko-Etiket Sistemi", üreticilerin hem ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine de sağlayacak.
Çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler arasında ayrım yapılmasına olanak tanıyacak "Eko-Etiket Sistemi", üreticilerin hem ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine hem de iç pazarda ürünlerinin tercih edilmesine de sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com