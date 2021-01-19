Ekmelerini buzla kaplı Murat Nehri'nden çıkarıyorlar

AĞRI'da balıkçılık yaparak geçinmeye çalışan vatandaşlar, kışın dondurucu soğuklarla birlikte büyük bir kısmı buzla kaplanan Murat Nehri'nde suya girerek balık avlamaya çalışıyorlar.

Oldukça soğuk geçen kış aylarında hemen hemen her gün büyük bir kısmı buz tutan Murat Nehri'ne giden balıkçılar, Su geçirmeyen tulumlarını giyerek nehrin yüzeyindeki buzra kürek ve taşlarla vurarak balıkları bulundukları yerden çıkaran köylüler, bunları serpme ile yakalıyor. . Tutak ilçesi Batmış Köyü mevkisinde avladıkları balıkları çuvallara doldurup kent merkezi ya da yol kenarlarında satmaya çalıştıklarını belirten balıkçılardan Orhan Artış: "Balıkçılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşen soğuklara rağmen gelip balık avlamaya çalışıyoruz. Yazın hayvancılık veya tarım kışında balık tutarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Havalar oldukça soğuk. Murat Nehri'nde binbir zahmetle yakaladığımız balıkları satarak geçiniyoruz. Hava o kadar soğuk oluyor ki balıkları sudan çıkarıp buzun üzerine bıraktığımız anda balıklar bile donuyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR