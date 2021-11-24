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Ekmekten sonra simit de 2,5 TL oldu

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Ekmekten sonra simit de 2,5 TL oldu

Denizli'de ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de ekmekten sonra simit fiyatlarına da zam geldi. Simit fiyatları 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren tanesi 2.5 TL'den satılmaya başlanacak.

Haziran 2021'de 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilen simit fiyatları, yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez zamlanarak 2 lira 50 kuruşa yükseltilmiş oldu. 2021 yılbaşında 1 lira 25 kuruştan satılan simit, son artışla 1 yılda yüzde yüz zam görmüş oldu. 24 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise 80 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan simit, 90 gramı 2 lira 50 kuruştan satılacak. - DENİZLİ

Ekmekten sonra simit de 2,5 TL oldu

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