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Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmeğin 75 kuruştan satışının devam edeceğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır" dedi.

17.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:43
Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Başkanı , Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun halk ekmeğin 75 kuruştan satışının devam edeceğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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