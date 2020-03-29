Ekmekte virüs önlemi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Güncel

Ekmekte virüs önlemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MER-EK Halk Ekmek Fabrikasının, yıl boyunca ekmek üretiminde sağladığı hijyeni, aldığı tedbirlerle korona virüs salgını nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamada artırdığı bildirildi.

29.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:12
Ekmekte virüs önlemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MER-EK Halk Ekmek Fabrikasının, yıl boyunca ekmek üretiminde sağladığı hijyeni, aldığı tedbirlerle korona virüs salgını nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamada artırdığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hijyen koşullarından ödün vermeden ekmek üretimini aralıksız sürdüren MER-EK, korona virüs nedeniyle üretimden dağıtıma her aşamadaki tedbirlerini artırdı. Fabrika içerisinde dezenfeksiyon işlemlerini günler öncesinden tamamlayan MER-EK, personellerinin hijyenini de oldukça önemsiyor. Bu kapsamda ekmeklerin vatandaşlara ulaşma sürecini de dikkate alan MER-EK, ekmek kasalarını paketleyerek, ekmekleri ortam havasından ve elle temastan uzak tutarak vatandaşların sofralarına en güvenli şekilde ulaştırıyor.

Korona virüs nedeniyle vatandaşlarda artan hassasiyet, kentteki ekmek satışına da yansıdı. 38 noktada hizmet veren ekmek büfelerinde günlük 50 bin ekmek satışı yapılırken, vatandaşların MER-EK Halk Ekmek Fabrikasını tercih etmeleriyle ekmek satışı günlük 70 bine yükseldi. Vatandaşların duydukları güveni aldığı tedbirlerle sürekli kılan MER-EK, 38 ekmek büfesinde de halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyor.

"Bu süreçte de ekstra önlemler aldık"

Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında görevli gıda mühendisi Dilara Aytuttu, ekmek üretiminden satışına kadar her aşamada hijyeni aralıksız sürdürürken, son süreçte tedbiri de artırdıklarını belirterek, "Halk Ekmek Fabrikası olarak zaten her zaman hijyen ve sanitasyon işlemlerimize dikkat ediyorduk. Bu süreçte de ekstra önlemler aldık. Fabrikamıza dezenfeksiyon işlemleri uyguladık. Personel ve ortam hijyenimize ekstra dikkat ediyoruz. Bununla birlikte ekmek paketlememizde de değişiklikler yaptık. Kasalarımızın içerisine tek kullanımlık poşetler geçiriyoruz. Bu şekilde ortam havasından da ekmeğin etkilenmesini önlemiş oluyoruz" dedi.

"Her şey kontrolümüz altında, en sağlıklı şekilde üretimimizi yapıyoruz"

Ekmeklerin paketlenerek ortam havası ve elle temastan yalıtım sağlanmasının şu an için bir tehlike oluşturmasa da oluşabilecek risk durumuna karşı tedbir sağladığını vurgulayan Aytuttu, "Aslında ortam havası şu durumda herhangi bir tehdit oluşturmaz ama yine de her türlü önlemi almak ve halkımıza sağlıklı ekmek ulaştırmak için her koşulda çalışıyoruz. Daha önce ekmeğimize nasıl güveniyorlarsa, bu yaşadığımız

zorlu süreçte de güvenebilirler. Her şey kontrolümüz altında, en sağlıklı şekilde üretimimizi yapıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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