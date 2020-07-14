Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar Toz haline getirdikleri taş ve toprak karışı ürettikleri ekmek tandırlarını büyükşehirlere gönderiyorlar Muş'un Hasköy ilçesinde dağdan getirdikleri özel taş ve toprağı harmanlayan vatandaşlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını...

Ekmeklerini taştan ve çamurdan çıkarıyorlar

Toz haline getirdikleri taş ve toprak karışı ürettikleri ekmek tandırlarını büyükşehirlere gönderiyorlar

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde dağdan getirdikleri özel taş ve toprağı harmanlayan vatandaşlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını büyükşehirlere gönderiyorlar.

Hasköy'de geçimlerini ekmek tandırı üreterek sağlayan vatandaşlar, yaz mevsiminde kolları sıvayarak ailece çalışmaya başlıyor. Dağdan getirdikleri taş ve toprakları çeşitli aşamalardan geçiren Ramazan Kotan ve eşi, bir tandırı üç günlük emekle oluşturuyor. Buradan elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlayan Kotan ailesi, başka bir geçim kaynaklarının olmadığını ifade etti.

Yılda en az 50-60 tandır ürettiklerini ifade eden Ramazan Kotan, ilkbahar mevsiminde başladıkları işi sonbahara kadar sürdürdüklerini söyledi. Eşiyle birlikte 15 yıldır tandır yaptıklarını anlatan Kotan, "Genelde tandırlarımızı sipariş üzeri yapıyoruz. Sürekli bu işi yapıyoruz. Taşı dağdan getirip değişik aşamalardan geçirerek toz haline getiriyoruz. Burada siyah toprakla harmanlayıp tandıra dönüştürüyoruz. Bir tandırı 3 gün içerisinde tamamlıyoruz. Tandırları genelde köylülere ve tandır ekmeği satan kişilere satıyoruz. Muş, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan bizi arayarak sipariş veriyorlar. Aldığımız siparişleri tamamlayarak tandırları kargoyla gönderiyoruz. Bir tandırı 650 liraya yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA