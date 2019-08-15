Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar

15.08.2019 12:47

Mardin'den aileleriyle Yozgat'ın Aydıncık ilçesine gelen mevsimlik işçiler, ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyor.

Aydıncık'ta çadırlara yerleşen işçiler, ormanlık alanda yapılan seyreltme ve bakım çalışmalarından sonra ayrılan odunları traktörlerle yaşadıkları alana taşıyor.

Odunları üst üste dizip üzerini saman ve toprakla kapattıktan sonra yavaş yavaş alev almadan yakarak mangal kömürü üreten işçiler, kömürü Antalya, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ile gönderiyor.

İşçilerden Ferhat Demir (21), gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerini saman ve toprakla kapattıkları odunların yavaş yavaş yanarak 15-25 günde kömür olduğunu belirtti.

İşlerinin zor olduğunu ancak ekmek parası için çalıştıklarını anlatan Demir, "Yaptığımız işin yüzde 20'sini müteahhitte veriyoruz, masrafları çıkınca bize de ancak yüzde 20'lik kısım kalıyor. Kömürün kilosunu da ortalama 2,5 liradan satıyoruz." dedi.

Mehmet Şerif Sazan da 10 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, "Çadırlarda yaşıyoruz, sosyal faaliyetimiz hiç yok. Burada emek sarf ediyoruz. Devletimizin işini görüyoruz, ormanları seyreltiyoruz, bakımını yapıyoruz, işe yaramayan odunlarla da mangal kömürü üretiyoruz. Mangal kömür satışının yasal bir çerçeveye oturtulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gece gündüz demeden ocakların başında nöbet tutuklarını belirten Sazan, "Ben askere gittiğimde vatan nöbetimiz günde 2 saatti. Bu öyle bir şey ki alev aldığında emeğimiz boşa gitmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz. 1-2 saat ancak dinleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA